Bonaccini: su Ius Scholae può esserci maggioranza trasversale

Se Forza Italia farà sul serio, Pd pronto a discutere

Rimini, 23 ago. (askanews) – “Se Forza Italia farà sul serio, come spero, ci può essere una maggioranza parlamentare, trasversale, che sul tema dello Ius Scholae può trovare una ragione per trovarsi d’accordo. Se quelle parole che io e tanti di noi abbiamo apprezzato, sono un’apertura vera ci si metta a sedere subito e il Pd è pronto a discutere immediatamente”. Lo ha detto l’europarlamentare e presidente del Partito democratico, Stefano Bonaccini, nel corso di una conferenza stampa al Meeting di Rimini. “Ho molto apprezzato le parole di Tajani – ha aggiunto Bonaccini -. Tutto può succedere meno che andiamo a speculare per tatticismi e politicismi sulla pelle di bambini e ragazzi che nascono qui e non possono mai sentirsi italiani”.