AGI – Il nome del centrosinistra per le suppletive a Siena non può essere ‘calato dall’alto’. Simona Bonafè non prende bene la voce di una possibile candidatura di Giuseppe Conte per il collegio della Camera lasciato libero da Pier Carlo Padoan. La segretaria del Pd toscano ricorda che in quella Regione il partito vince, e bene, da tempo e che anche alle ultime regionali M5s ha scelto di andare da solo. E per definire le alleanze del partito per il futuro serve ‘un congresso’.

Precisa Bonafè: “È chiaro che non c’è niente di personale nei confronti della figura di Conte,

L’articolo Bonafè: “No a Conte candidato a Siena. È un problema di metodo” proviene da Notiziedi.

