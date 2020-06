Bonafede: ecco le misure per la ripartenza della giustizia

Una circolare con le misure per la ripartenza della giustizia. E’ quella emanata dal ministero di via Arenula, come annunciato dal Guardasigilli Alfonso Bonafede. “La prossima settimana incontrerò le rappresentanze dell’avvocatura e tutte le associazioni coinvolte per definire possibili correttivi. Siamo certi che dal primo luglio verrà garantito il regolare svolgimento delle udienze, in condizioni di sicurezza per tutti gli addetti ai lavori: un passo molto importante per la ripartenza del Paese e per la tutela dei diritti dei cittadini”, scrive il ministro in un post su Facebook.

Questi i punti salienti della circolare, sintetizzati da Bonafede nel suo post.

