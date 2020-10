Il giovane musicista fu pestato e rimase in coma. Gli autori dell’aggressione avevano già avuto 9 anni di reclusione per il tentato omicidio , ma devono ora rispondere del reato più grave in seguito alla morte della vittima Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Bonanni, ucciso a botte a Monti: i 4 già condannati ora a processo per omicidio proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento