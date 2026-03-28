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Bonelli al corteo di Roma: no ai signori della guerra
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Bonelli al corteo di Roma: no ai signori della guerra

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A Roma il deputato di Avs: le rinnovabili sono strumento di pace

Roma, 28 mar. (askanews) – Dal corteo romano contro guerre e riarmo, Angelo Bonelli rivendica una mobilitazione ampia e partecipata e collega il rifiuto dei conflitti alla necessità di cambiare politica energetica. Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde indica l’uscita dai fossili e lo sviluppo delle rinnovabili come parte della risposta politica alla guerra.”È una straordinaria partecipazione di popolo, di tanti tanti giovani che dicono no alla guerra, no ai signori della guerra, in particolare no a Trump e Netanyahu – ha detto Bonelli -. Trump si sta arricchendo con la guerra. Più gas, più petrolio che vende, più armi. E il nostro governo non dice no alla guerra, anzi la foraggia aumentando le spese per armamenti, mentre la sanità pubblica è in ginocchio, la povertà aumenta. Noi dobbiamo dire no al petrolio per trasformare la nostra politica energetica con le politiche delle rinnovabili, che sono strumento di pace. Questo è il grande messaggio che il popolo lancia, questo popolo di questa piazza oltre 100.000 persone lanciano al governo”.

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