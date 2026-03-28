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Bonelli-Fratoianni: “Episodio Salis gravissimo, ora governo intervenga sulla Germania”
Politica

Bonelli-Fratoianni: “Episodio Salis gravissimo, ora governo intervenga sulla Germania”

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ROMA – “Oggi abbiamo incontrato il Questore di Roma per avere chiarimenti sul controllo preventivo di cui è stata oggetto la nostra Eurodeputata Ilaria Salis nelle prime ore di questa mattina. Il Questore ha escluso categoricamente che questo controllo, che come leggiamo dai giornali sarebbe legato ad una segnalazione Shengen inserita dalla Germania agli inizi di marzo, sia legato alla manifestazione di oggi. Consideriamo questa una notizia positiva. Tuttavia quanto accaduto è di una gravità inaudita che viola l’art.68 della Costituzione e le garanzie costituzionali di una eurodeputata italiana. Chiediamo al Ministro Piantedosi e al Governo la ragione per cui non è intervenuto presso il governo tedesco per ricordare e tutelare le prerogative di una parlamentare.In ogni caso chiediamo che oggi il governo ci dica quali iniziative intende intraprendere presso il governo tedesco a tutela delle garanzie costituzionali di Ilaria Salis”. Lo affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs.

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