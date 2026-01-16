venerdì, 16 Gennaio , 26

Bonelli: Noi al fianco del popolo iraniano, doveroso essere in piazza

Il deputato Avs chiede di liberarsi del regime degli Ayatollah

Roma, 16 gen. (askanews) – “È doveroso essere qui, perché noi ci siamo sempre battuti in difesa dei diritti umani, contro le autocrazie, contro le dittature. Bisogna liberarsi del regime degli Ayatollah in Iran che sta reprimendo una mobilitazione popolare di giovani che chiedono democrazia. Rispetto a questo noi chiediamo all’Europa, che ancora oggi sta dimostrando di non esserci, di far sentire la sua voce con forti sanzioni che possano spingere verso la transizione. C’è più che mai bisogno oggi di un’Europa che sappia costruire una propria politica estera e di difesa comune”: lo ha detto Angelo Bonelli deputato Avs e co-portavoce di Europa Verde durante la manifestazione in piazza del Campidoglio per l’Iran.”La difesa dei diritti umani è universale, bisogna farla sempre e comunque, adesso bisogna farla assolutamente per sostenere la mobilitazione popolare in Iran”, ha sottolineato.

