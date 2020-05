“Abbiamo chiuso un percorso di linee guida e ricevuto le raccomandazioni da parte del Comitato tecnico-scientifico, che ha confermato la possibilità di trovare forme di organizzazione sicure per i centri estivi, per le attività di gioco per i bambini sopra i 3 anni. Oggi in Cdm discuteremo di questo in modo tale che già dal 18 maggio si possano aprire alcune attività all’aria aperta, nei parchi, e poi dal primo giugno le attività organizzate per i più piccoli”.

Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, intervenendo a Sky Tg24. “Personalmente e come governo ci eravamo presi l’impegno che non ci saremmo scordati dei centri estivi e delle attività educative,

L’articolo Bonetti: sì ai centri estivi per bimbi di oltre 3 anni proviene da Notiziedi.

