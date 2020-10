Boniek “C’è voglia di calcio, ma stadio fa ancora paura”

Domenica Polonia-Italia di Nations League. Partita importante quella di Danzica, non solo per le ambizioni delle due nazionali, ma anche perchè per la prima volta da marzo i calciatori italiani ritroveranno qualche migliaio di tifosi in tribuna. La federcalcio polacca, infatti, aprirà al 25% di spettatori, circa 10mila persone, ma al momento i biglietti venduti sono quattromila. Il numero 1 del calcio polacco, l’ex Juventus e Roma, Zbigniew Boniek, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ammette: “Penso che sarà molto difficile che vengano in diecimila perché la gente ormai si è disabituata ad andare allo stadio: c’è ancora timore,

