Boniek: “La situazione Milik è assurda, lui ha sempre parlato bene del Napoli”

Il presidente della Federazione polacca, Zbigniew Boniek, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli quest’oggi sul caso Milik.

Le sue parole

“Siamo tutti preoccupati per questa seconda ondata di COVID. Ma ormai siamo esperti, dobbiamo conviverci, e l’importante è non rinchiuderci in casa. Lo sport deve continuare. Sono contento che domenica si giochi contro l’Italia, affronteremo un match importante. Milik? Il problema è suo, a me dispiace quanto successo perché lui mi ha sempre parlato bene di Napoli e del Napoli. Anche per come l’hanno trattato dopo gli infortuni. Il calcio però è fatto di interessi, a volte i rappresentanti di calcio vogliono speculare, la sua situazione è assurda”.

