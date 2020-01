Boniek: “La stella revocata? Chiedete ad Agnelli, ha fatto tutto lui. Juve-Roma? So per chi tifare”

​Zbigniew Boniek, ex calciatore e presidente della Federazione polacca, ha parlato ai microfoni di TMW Radio, dicendo la sua sulla sfida tra ​Juventus e Roma in programma domani sera: “Ricordo una bellissima rovesciata di Pruzzo a Torino, un gol di Platini all’Olimpico, ai miei tempi erano tutte partite molto importanti. La Juve in questo periodo comanda da anni, grazie al cielo ora c’è l’Inter”. A chi è rimasto più legato tra Boniperti e Viola? “Erano due persone diverse. Boniperti era… continua a leggere sul sito di riferimento