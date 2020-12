Boniek: “Zielinski é uno dei migliori al mondo. Milik invece…”

Zibi Boniek, presidente della Federcalcio polacca, ha rilasciato alcune dichiarazioni Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Boniek, presidente della Federcalcio polacca, che ha parlato dei suoi due connazionali del Napoli, Milik e Zielinski:

“A Milik auguro di cuore di trovare squadra, la carriera di un giocatore è molto corta, se stai bene devi giocare. Zielinski invece dico che fa differenze in qualsiasi livello, è uno dei migliori centrocampisti al mondo. Potrebbe migliorare ancora con maggiore accanimento, può fare qualcosa in più in fase conclusiva. Io sono innamorato di lui come giocatore e comportamento, auguro a Piotr le cose migliori. Gattuso è l’ottimo condottiero di questa squadra, la Juve come organico e tutto e nettamente superiore, bisogna poi sperare che l’Inter abbia alti e bassi. Il Napoli fa parte di questo gruppone insieme alla Roma. Zielinski potrebbe essere titolare in qualsiasi squadra del mondo”.

