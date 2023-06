Bonomelli lancia gli integratori botanici pronti da bere

Il brand di Gruppo Montenegro entra nel mercato degli integratori alimentari

Milano, 15 giu. (askanews) – Bonomelli – brand italiano delle bevande a base di erbe che fa capo a Gruppo Montenegro – entra nel mercato degli integratori alimentari con una linea di prodotti innovativi: quattro integratori botanici proposti in stick tascabili e pronti da bere “Sleep”, “Digestive”, “Vitality” e “Immunity”.

Con 32 milioni di consumatori e vendite a valore pari a oltre 4,3 miliardi di euro, il settore degli integratori alimentari in Italia si mostra in sensibile espansione, tanto da aver già conquistato il primato in Europa, davanti a Germania, Francia e Spagna. “Negli ultimi anni i consumatori sono sempre più attenti alla sostenibilità e al benessere. E in linea con questi nuovi bisogni gli Integratori Botanici Bonomelli – spiega Fausta Fiumi, Marketing & New Business Director Food di Gruppo Montenegro – rappresentano una proposta innovativa che unisce funzionalità, naturalità e praticità. Sono infatti a base di ingredienti botanici, ma in formato liquido e in pratici stick da consumare senza necessità d’acqua. Una soluzione innovativa per il mercato e in grado di conciliare l’uso degli integratori con la frenetica vita contemporanea. La sfida di Bonomelli con il lancio di questi nuovi prodotti era doppia: entrare in un mercato nuovo andando oltre il tradizionale segmento delle bevande a base di erbe (camomilla, tisane e infusi) e rimanere fedeli alla vocazione del marchio, vale a dire essere un punto di riferimento nell’ambito del beverage funzionale e del benessere naturale. E ora possiamo dire di esserci riusciti, offrendo al consumatore un prodotto unico e innovativo”.

I nuovi integratori botanici Bonomelli rispondono a quattro ambiti di benessere in cima alle aspettative delle persone: corretto riposo (“Sleep” con melatonina, tiglio, escolzia e passiflora), difese immunitarie (“Immunity” con zinco, altea, echinacea e reishi), benessere intestinale (“Digestive” a base di calcio, anice verde, finocchio e zenzero), rimedi contro la stanchezza fisica e mentale (“Vitality” con vitamina B6, zafferano guaranà e te matcha).

Presentati a Milano – all’Atelier della Natura, primo flagship store Bonomelli – i nuovi integratori saranno sostenuti da una campagna di comunicazione caratterizzata dal claim: “Nuovi Integratori Botanici Bonomelli. Il tuo benessere naturale, pronto da bere”. La campagna, firmata da Nadler Larimer e Martinelli, prenderà il via dal 19 giugno, e si articolerà in formati da 20″ e 15″ per la tv e da 10″ per il web. Si partirà con la comunicazione digital e social e con il coinvolgimento di influencer che promuoveranno l’utilizzo degli integratori botanici Bonomelli in più momenti di consumo, all’interno di uno stile di vita attivo e attento alla naturalità dei prodotti consumati. Dall’autunno, poi, la campagna sarà anche on air sulle principali reti televisive. Il lancio sarà inoltre supportato da numerose azioni di sampling nei punti di vendita e nelle gallerie dei centri commerciali, operazioni di omaggio in numerose catene alberghiere e a bordo dei treni alta velocità, attività di field nei principali parchi di Milano, Torino e Bologna per fare provare al consumatore l’efficacia e la praticità del nuovo prodotto.

Gli integratori botanici si aggiungono alla gamma di prodotti Bonomelli composta da oltre 30 referenze tra camomille, infusi e tisane (sia a caldo sia a freddo). Un portafoglio che posiziona Bonomelli tra i top player del settore bevande a base di erbe, con il 15,7% delle quote valore e il 13% di quelle a volume dell’intero mercato, oggi arrivato a superare i 208 milioni di euro di vendite (+3,3% rispetto all’anno precedente). In particolare, Bonomelli sviluppa circa un quarto dei volumi di mercato nella camomilla (25,7% in filtri e 26,8% solubile), coprendo una quota valore del 43,7% nel segmento delle camomille in filtri e del 25% in quelle solubili. (nella foto: Fausta Fiumi, Marketing & New Business Director Food di Gruppo Montenegro)

