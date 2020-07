Bonomi attacca il governo: “Servono obiettivi, non nomi roboanti”

AGI – “Non basta fare un nome roboante, mi devi dire quali sono gli obiettivi di queste riforme, cosa ci aspettiamo e come lo si vuole fare. Questo insieme di realtà di interventi su ogni ambito della vita italiana non indica delle priorità ma mostra solo l’ampiezza di problemi aperti che abbiamo come Paese”. Lo ha sottolineato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel suo intervento conclusivo al convegno digitale ‘3R – Ripartenza, Responsabilita’, Resilienza’ dei Giovani imprenditori, citando il decreto Semplificazioni che il governo dovrebbe varare a breve. Le critiche del leader degli industriali all’esecutivo non si fermano qui: “Viviamo tempi –

