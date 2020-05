Bonomi “Da politica più danni del virus, basta sprechi”

“Questa politica rischia di fare più danni del Covid”. Lo dice Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, in una intervista a Repubblica. “Non voglio passare come una Cassandra — aggiunge — ma la narrazione secondo cui una volta passata la pandemia tutto tornerà come prima è una falsità bella e buona. La realtà è un’altra. Io non sto cercando le polemica, non sono contro a priori. Sto cercando di mettere tutti davanti alla realtà: gli imprenditori sono fortemente preoccupati. In autunno molte imprese non riapriranno, altre dovranno ridimensionarsi. Non sappiamo cosa succederà domani, che ne sarà delle commesse, degli ordini, dei fornitori”.

