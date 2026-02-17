bonomi-(fiera-milano):-olimpiadi-grande-investimento-per-il-futuro

martedì, 17 Febbraio , 26

Video NewsBonomi (Fiera Milano): Olimpiadi grande investimento per il futuro
“Lasciamo alla città il più grande palazzetto d’Europa”

Milano, 17 feb. (askanews) – “Fiera Milano ha fatto una scelta molto importante, innanzitutto che magari pochi conoscono, che è stata quella di investire in proprio, grazie anche alla Fondazione Fiera, nella realizzazione del più grande palazzetto indoor d’Europa, dove è allestita la pista di speed skating. Nel futuro noi potremo ospitare 45.000 persone in piedi e quindi ce la giocheremo con La Defense a Parigi. Questa è una delle legacy che noi avremo per il futuro, che lasciamo alla città e che permetterà di entrare nei grandi circuiti internazionali degli eventi sportivi, cosa di cui Milano negli ultimi anni purtroppo per carenza di infrastrutture non poteva ospitare”. Lo ha detto ad askanews il presidente di Fiera Milano, Carlo Bonomi, ragionando sull’eredità dei Giochi olimpici di Milano Cortina.”Quello che è successo nella storia dell’Olimpiadi insegna – ha aggiunto Bonomi – pensiamo cosa è successo a Barcellona, ha cambiato la città. Pensiamo a Expo, che cosa lasciato a Milano o che cosa lasciato a Siviglia, quindi quando si fanno le cose bene, si gestiscono bene, è un grande investimento per il futuro del territorio”.

