ROMA (ITALPRESS) – “Si fa un gran parlare di come utilizzare i 209 miliardi che arriveranno dall’Europa. Ma le riforme necessarie per riuscire a spendere in modo efficace queste risorse, a oggi, non sono state nemmeno impostate. A partire da quella del lavoro, la più urgente. E poi fisco e burocrazia. La verità è che per il governo la fase 2 non è ancora iniziata”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. “Mi sarei aspettato di vedere già scritto il Piano nazionale delle riforme, mentre il comitato interministeriale per gli affari europei, che dovrebbe redigerlo,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Bonomi “Governo agisca per le riforme, il lavoro la più urgente” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento