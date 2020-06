Bonomi “Il Governo non presenta un piano dettagliato, lo faremo noi”

ROMA (ITALPRESS) – “Mi sarei aspettato che nelle convocazioni a Villa Pamphili il Governo presentasse un piano ben dettagliato, con un cronoprogramma, con gli effetti attesi, in quanto tempo, gli effetti sul Pil: io questo piano non l’ho visto, sarei curioso di leggerlo e vorrei ascoltarlo. Detto ciò noi come Confindustria siamo sempre positivi e propositivi e quindi andremo a Villa Pamphili dicendo quello che pensiamo e soprattutto presentando un nostro piano ben preciso”. Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, al termine di un incontro con la stampa estera. Il piano “sarà pubblicato, ne abbiamo fatto un libro”,

