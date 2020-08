Bonomi “Non basta applaudire Draghi, la politica agisca”

“Ora, però, spero non ci si limiti ad applaudirlo”. Lo afferma in un’intervista al quotidiano La Repubblica il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, in merito all’intervento di Mario Draghi al Meeting di Rimini, al quale ha assistito dalla platea. Per Bonomi l’ex presidente della Bce “ha tracciato una serie di punti sacrosanti. Ma chi deve assumere decisioni spero capisca che deve cambiare strada. Perché la politica economica non può aggiungere incertezza a quella già generata dalla pandemia. E il problema viene dopo le parole, in Italia. È l’execution”. “Sappiamo dire: che bravo, poi non siamo in grado di costruire risposte in quella direzione – prosegue -.

