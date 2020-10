Bonomi: “Se misure restrittive vanno avanti Pil in calo del 12% nel 2020”

AGI – “Fatico a capire la direzione” di questo Dpcm. Lo ha detto a ‘Mezz’ora in piu” su Raitre il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. “Una settimana fa le palestre” restavano aperte, “oggi le chiudiamo, ma il tema non è la palestra, ma che certe cose noi le dicevamo ad aprile. Ci siamo fatti cogliere impreparati”, ha aggiunto.

“Penso che il governo debba ascoltare di più le parti sociali. Il Governo deve cambiare metodo. E’ un momento difficile e dobbiamo unirci”.

“C’è un disagio sociale e non possiamo non tenerne conto” ha detto Bonomi in riferimento degli scontri avvenuti a Napoli e Roma.

