Bonomi: “Sono arrabbiato, al governo manca una visione strategica”

Il presidente di Confindustria sferza il governo sul Recovery Plan: “Sono arrabbiato. Abbiamo una grande occasione di fare le riforme che servono, ma l’esecutivo non ascolta” le parti sociali e economiche. Immediata la risposta del ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, che annuncia “a brevissimo” l’occasione per un confronto sulle linee da adottare.

Più volte in gioranta Bonomi ha chiesto al governo un confronto. Prima parlando in videoconferenza all’assemblea generale della sezione umbra dell’associazione degli industriali: “Siamo un Paese che tenta di cogliere la più grande occasione storica per fare riforma, quella del Recovery fund, senza coinvolgere nessuno. Siamo un Paese che non ha metodo”.

