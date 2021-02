Leonardo Bonucci, calciatore della Juve, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ed ha parlato della sua parentesi al Milan. In quella stagione è stato allenato da Gattuso, attuale allenatore del Napoli e suo prossimo avversario, sul quale ha speso parole di elogio.

CLICCA QUI PER LE ULTIME NEWS SUL NAPOLI

Bonucci su Gattuso

Queste le parole di Bonucci sull’attuale allenatore del Napoli:

“Ho avuto la fortuna di avere Gattuso come allenatore in quei mesi al Milan. Rino mi ha aiutato tanto, sia lui che il suo staff. È in grande allenatore ed è aiutato da uno staff composto da uomini veri”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI SU TWITTER

The post Bonucci ricorda i mesi con Gattuso: “Rino mi ha aiutato tanto. È un grande allenatore!” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento