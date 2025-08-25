lunedì, 25 Agosto , 25

Raid di Israele su Sana’a’, Houthi: “Almeno 6 morti e 86 feriti”

(Adnkronos) - Almeno sei persone sono morte e...

Inter-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

(Adnkronos) - La Serie A torna in campo...

Us Open, Djokovic batte Tien dopo intervento del medico in campo. Cos’è successo

(Adnkronos) - Novak Djokovic vola al secondo turno...

Us Open, Djokovic-Tien interrotta e medico in campo per Nole. Cos’è successo

(Adnkronos) - Novak Djokovic debutta agli Us Open oggi...
bonus-agricoltori,-al-via-da-oggi-le-domande:-a-chi-spetta-e-come-funziona
Bonus agricoltori, al via da oggi le domande: a chi spetta e come funziona

Bonus agricoltori, al via da oggi le domande: a chi spetta e come funziona

DALL'ITALIA E DAL MONDOBonus agricoltori, al via da oggi le domande: a chi spetta e come funziona
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Al via da oggi, lunedì 25 agosto, e fino al prossimo 24 settembre, la presentazione all’Agenzia delle Entrate delle domande per ricevere il bonus giovani agricoltori.  

Il contributo è destinato agli imprenditori agricoli maggiorenni sotto i 41 anni di età che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021. Sono ammessi al credito solo i soggetti che svolgono attività individuate con codice della classificazione ATECO 2025 che inizia con 01.  

Il contributo viene erogato sotto forma di credito d’imposta attraverso il modello F24, per l’80% e fino a un massimo di 2.500 euro, delle spese sostenute per la partecipazione a corsi, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell’azienda agricola.  

Sono ammissibili anche le spese di viaggio e soggiorno, fino al 50% delle spese totali agevolabili. Infine, le spese effettuate devono essere debitamente documentate e pagate tramite conti correnti intestati al beneficiario con modalità tracciabili. L’Iva è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile. 

La comunicazione, con l’indicazione sul modello delle spese sostenute e del credito spettante, deve essere inviata alle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente dal beneficiario oppure tramite un intermediario incaricato della trasmissione della dichiarazione. La trasmissione telematica della comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato ‘GESTIONE AZIENDA AGRICOLA’.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.