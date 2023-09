Bonus benzina in arrivo nella social card, la bozza del decreto

(Adnkronos) –

Un bonus benzina per le fasce deboli inserito della social card. E’ ipotesi prevista dalla bozza del decreto Energia che l’Adnkronos è stata in grado di visionare. Per “sostenere il potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell’incremento del costo del carburante”, arrivano cento milioni di euro in più per la social card.

“Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono stabiliti: l’ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare; le modalità di raccordo con le previsioni del decreto di cui all’articolo 1, comma 451, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di preservare l’unicità del sistema di gestione e del titolo abilitante; le modalità e le condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa”.

L’Arera anche per il IV trimestre del 2023 “provvede alla determinazione dei bonus sociali prendendo a riferimento la spesa attesa nel medesimo trimestre, in regime di tutela, per ciascuna tipologia di bonus sociale, nel medesimo trimestre, in base ai livelli di riduzione della spesa previsti per l’energia elettrica e e per il gas”, si legge nella bozza.

Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023, si legge ancora nella bozza del provvedimento, “gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l’Area provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas”.

Il bonus mutui per under 36 che comprano la prima casa “è prorogato al 31 dicembre 2023”. E’ quanto prevede una norma contenuta nella bozza del Dl energia.