Bonus deputati, il Garante per la privacy: “I nomi si possono pubblicare”

“Sulla base della normativa vigente, la privacy non è d’ostacolo alla pubblicità dei dati relativi ai beneficiari del contributo laddove, come in questo caso, da ciò non possa evincersi, in particolare, una condizione di disagio economico-sociale dell’interessato”. Lo afferma il Garante per la protezione dei dati personali, in relazione alla vicenda del bonus Covid.

“Ciò vale, a maggior ragione – si legge ancora nella nota del Garante – rispetto a coloro per i quali, a causa della funzione pubblica svolta, le aspettative di riservatezza si affievoliscono, anche per effetto dei più incisivi obblighi di pubblicità della condizione patrimoniale cui sono soggetti”.

