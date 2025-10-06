Bonus elettrodomestici, ecco come funziona e quanto è lo sconto

BOLOGNA – Sta (finalmente) per arrivare il bonus elettrodomestici, che permetterà di avere uno sconto del 30% sull’acquisto degli elettrodomestici. Attenzione però perchè le risorse non molto molte, quindi ci sarà una vera e propria ‘corsa’ a chI arriva prima.

CHE COSA È IL BONUS ELETTRODOMESTICI

Il bonus elettrodomestici avrebbe dovuto entrare in vigore all’inizio del 2025, ma il decreto è stato pubblicato solo ora nella Gazzetta ufficiale. Nel decreto ci sono le linee guida sul funzionamento del contributo, ma ancora molti dettagli sono da definire. Non si conoscono, ad esempio, “le tempistiche di attivazione dell’iniziativa e la durata, il funzionamento della piattaforma informatica, le attività di trattamento dei dati personali, i criteri di verifica e controllo eseguiti da parte dei soggetti gestori”.

DI QUANTO È LO SCONTO

Lo sconto che si può ottenere è del 30% per l’acquisto di un solo elettrodomestico, fino a un massimo di 100 euro. Può però salire a 200 in caso di Isee inferiore a 25mila euro. Il bonus, che si può ottenere solo se si è maggiorenni, sarà sotto forma di voucher e sarà direttamente esecutivo al momento dell’acquisto. Il venditore che applica lo sconto lo potrà in seguito recuperare sotto forma di credito d’imposta.Una volta ottenuto il bonus, il voucher andrà richiesto sulla piattaforma PagoPa.

NOTA BENE: DEVI BUTTARE UN VECCHIO ELETTROMESTICO

C’è una informazione molto importante da tenere presente: il voucher si può ottenere solo se, in contemporanea all’acquisto del nuovo elettrodomestico, si smaltisce un apparecchio della stessa categoria ma di una classe energetica inferiore.

COME FUNZIONA LA DOMANDA

Il contributo è spendibile presso il venditore per l’acquisto di un solo elettrodomestico per nucleo familiare”, si legge nel decreto. Per ottenere lo sconto ci sarà un click day e il bonus si potrà avere, in base alla disponibilità di risorse, in base all’ordine temporale in cui i cittadini avranno fatto richiesta. Il riconoscimento del bonus sarà “subordinato all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie”. Nella scorsa legge di Bilancio, il governo aveva stanziato appena 50 milioni di euro. I fondi non dovrebbero perciò coprire tutte le richieste e, anzi, potrebbero esaurirsi nell’arco di breve tempo.

QUALI ELETTRODOMESTICI SONO COMPRESI

Gli sconti sono riservati agli elettrodomestici di grandi dimensioni, suddivisi in sette categorie: lavatrici, cappe, forni, lavastoviglie, asciugatrici, frigoriferi e congelatori. Sono esclusi invece phon, frullatori o prodotti di altro genere.

QUANDO VA SPESO

Il voucher che sarà rilasciato a chi ne fa richiesta ha “una validità limitata nel tempo dal momento dell’emissione”, si legge nel decreto. Se vengono superati i tempi previsti per spendere il voucher, non se ne avrà più diritto.

