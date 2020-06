Bonus famiglie 500 euro, ecco il terzo elenco degli ammessi

Avviso “Misure straordinarie di sostegno alle famiglie residenti in Campania per l’accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza Covid-19

Elenco delle domande ammesse – III Blocco

TERZO BLOCCO AMMESSI

Presso gli sportelli di Poste Italiane andrà comunicato di dover ritirare il bonifico domiciliato per i beneficiari del Bonus Con le Famiglie della Regione Campania .

++ A breve sarà comunicata la data in cui gli ammessi al terzo blocco potranno recarsi per il ritiro del bonus. ++