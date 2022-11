Booking.com: primo anniversario del programma Viaggi Sostenibili

Novità per alloggi, voli e auto a noleggio

Roma, 17 nov. (askanews) – Booking.com ha annunciato una serie di nuove funzionalità in occasione del primo anniversario del suo programma Viaggi Sostenibili, introdotto nel 2021 per fornire agli utenti informazioni trasparenti e credibili che li aiutino a fare scelte più consapevoli per i loro viaggi. Con l’obiettivo continuo di riconoscere gli sforzi in termini di sostenibilità di moltissime tipologie di strutture e per fornire ai viaggiatori informazioni coerenti e semplici, l’azienda sta introducendo tre distinti livelli nel programma Viaggi Sostenibili.

La certificazione da parte di enti esterni autorevoli, spiega una nota, rimane il gold standard in tema di sostenibilità nel settore dei viaggi. L’inserimento dei tre livelli, che corrispondono a tre icone diverse, nel programma “Viaggi Sostenibili” di Booking.com, ha lo scopo di dare risalto anche alle strutture attualmente prive di certificazioni, riconoscendo il loro operato in termini di sostenibilità e il relativo impatto sull’ambiente e sulla comunità locale. I tre livelli aiutano a delineare un percorso più chiaro per le strutture che vogliono ottenere un’eventuale certificazione, in particolare quelle che si trovano nella fase iniziale del loro iter verso la sostenibilità. L’obiettivo è anche incoraggiare e incentivare più strutture a compiere dei passi in avanti verso questa direzione.

Le tre nuove icone del programma Viaggi Sostenibili di Booking.com sono state ideate per i viaggiatori, al fine di evidenziare al meglio a che punto si trovano le strutture nel loro percorso di sostenibilità e le misure specifiche che stanno adottando. L’obiettivo di questo riconoscimento a livelli è anche mettere meglio in risalto le strutture che hanno investito sulla sostenibilità e fatto significativi passi in avanti su questo fronte, evidenziando chi ha già ottenuto una delle oltre 40 eco-etichette e certificazioni riconosciute e chi si sta impegnando per ottenerle.

I nuovi livelli (e icone) del programma Viaggi Sostenibili sono i seguenti:

Livello 1: Il primo livello del programma Viaggi Sostenibili indica che la struttura ha adottato alcune pratiche sostenibili di impatto. L’icona di Livello 1 sarà indicata con una foglia e include la visualizzazione completa di tutte le misure che sono state implementate.

Livello 2: Le strutture che ottengono l’icona Viaggi Sostenibili di Livello 2 sono quelle che hanno fatto notevoli investimenti e sforzi per adottare pratiche sostenibili di impatto. L’icona di Livello 2 sarà indicata con due foglie e include una visualizzazione completa di tutte le pratiche che sono state implementate.

Livello 3: L’icona Viaggi Sostenibili di Livello 3 spetta alle strutture che hanno fatto grandi investimenti e sforzi per adottare pratiche sostenibili di impatto, ma che non hanno ancora ricevuto una certificazione da terzi. L’icona di Livello 3 sarà indicata con tre foglie e include una visualizzazione completa di tutte le pratiche che sono state implementate.

Le strutture certificate: Le strutture che hanno fatto enormi sforzi verso la sostenibilità, impegnandosi e investendo per ottenere una delle oltre 40 certificazioni da enti esterni autorevoli, rientrano nel livello più alto del programma Viaggi Sostenibili. Queste strutture vengono evidenziate da un’icona speciale, che include il nome della certificazione ottenuta. Oltre alle certificazioni ufficialmente approvate dal Global Sustainable Tourism Council (GSTC), da Green Tourism e da EU Ecolabel, l’elenco delle certificazioni di enti esterni che fanno ottenere in automatico il livello più alto del programma Viaggi Sostenibili include ora anche Green Seal, Nordic Swan Ecolabel, Green Hospitality Ecolabel, Ibex Fairstay, Fair Trade Tourism, LEED ed Edge.

Con l’introduzione di questi nuovi livelli, oltre 400.000 strutture su Booking.com vengono ora messe in risalto per i propri sforzi in termini di sostenibilità. I Paesi attualmente protagonisti a livello globale con il più alto numero di strutture ad avere un’icona Viaggi Sostenibili su Booking.com sono: Italia (46.365), Francia (27.677), Germania (24.038), Spagna (23.650), Stati Uniti (19.396), Brasile (19.160), India (15.743), Regno Unito (15.366), Grecia (12.442) e Polonia (10.745 ).

Le nuove icone Viaggi Sostenibili sono già state presentate a livello globale alle strutture partner di Booking.com e saranno visibili sia sulla piattaforma che sull’app nell’arco delle prossime settimane, con una nuova grafica che le evidenzia chiaramente. L’idea è di cercare il modo migliore per mostrare queste informazioni affinché siano utili all’utente durante la sua esperienza su Booking.com.

Più di 1,25 milioni di strutture in tutto il mondo hanno condiviso su Booking.com almeno alcune delle informazioni sulle pratiche di sostenibilità messe in atto. Indipendentemente dal fatto che abbiano raggiunto o meno il primo livello del programma, le misure vengono comunque mostrate chiaramente sulla loro pagina. Per maggiori informazioni su come viene valutato l’impatto e su come l’azienda sta aiutando le strutture ricettive a salire di livello attraverso l’uso di materiali educativi in collaborazione con esperti e organizzazioni esterne, visita il sito sustainability.booking.com oppure consulta la guida ai Viaggi Sostenibili.

Un nuovo filtro di ricerca per le auto a noleggio completamente elettriche e quelle ibride è ora disponibile sia nell’app che sul sito di Booking.com, rendendo più facile per i viaggiatori trovare opzioni più sostenibili per il loro prossimo viaggio on the road, con veicoli completamente elettrici o ibridi disponibili in 60 Paesi. Man mano che sempre più agenzie di autonoleggio in tutto il mondo allargano la propria flotta per includere alternative più sostenibili, si prevede un aumento sia dell’inventario che della disponibilità per il prossimo anno.

Nell’ambito della nuova partnership di Booking.com con la società di tecnologia climatica CHOOOSE, i dati sulle emissioni di CO2 per le prenotazioni di alloggi in Europa verranno visualizzati per la prima volta sulla piattaforma, nel tentativo di capire dove e come presentare questo tipo di informazioni affinché siano utili ai clienti nella loro scelta. L’obiettivo è anche di integrare al meglio le opzioni di compensazione nel processo di prenotazione in maniera comprensibile e fluida. Le nuove funzionalità saranno dapprima disponibili per le strutture in Europa, per poi espandersi a livello globale.

Allo stesso modo, insieme a CHOOOSE e in linea con il framework per il settore dell’aviazione sviluppato con Travalyst, Booking.com inizierà anche a fornire informazioni sulle emissioni di CO2 continua a leggere sul sito di riferimento