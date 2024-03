“BOP WEB” è il nuovo album della pianista jazz Francesca Tandoi

“Ho voluto dimostrare che il jazz della tradizione ancora vive”

Milano, 17 mar. (askanews) – È disponibile sulle piattaforme streaming e in digitale “BOP WEB”, il nuovo album di composizioni edite e originali della pianista, cantante e compositrice jazz Francesca Tandoi in collaborazione con Matheus Nicolaiewsky (basso) e Sander Smeets (batteria).

Il sound unico di questo trio, nato dall’incontro di diverse culture e sonorità, unite dalla passione per il jazz e lo swing rende questo disco una vera e propria gemma della discografia jazzistica odierna. “BOP WEB” è il settimo album di Francesca Tandoi, ad ogni pubblicazione il suo lavoro diventa più maturo e d’impatto, dimostrando il suo legame con il jazz più tradizionale e allo stesso tempo la sua versatilità e le sue doti come esecutrice e compositrice.

Il disco è composto quasi interamente da brani originali, la pianista romana ha scelto infatti di riarrangiare e reinterpretare due grandi classici della musica internazionale: “Overjoyed” di Steve Wonder, unico brano cantato dell’album, e “Agua de beber” di Tom Jobim, donando alle composizioni una veste più moderna e ricercata. Daniele Cordisco alla chitarra è lo special guest che appare in due delle tracce inedite dell’album, “Lethargy” e “The Pink Walker”.

‹‹Il Disco è chiaramente ispirato alla leggenda del be – bop Dizzy Gillespie – spiega Francesca – Ho voluto dimostrare che il jazz della tradizione ancora vive e continua ad inspirare le nuove generazioni di musicisti e fruitori››.

Questa la tracklist dell’album: “Bop Web”, “You and the lake and the moon”, “Agua de beber”, “Overjoyed”, “Ninaom”, “Lethargy”, “Right on” e “Pink Walker”.

Dopo il grande successo di pubblico a Parigi, Berlino, Varsavia, Rotterdam e il sold out al Blue Note di Milano dello scorso 27 febbraio, Francesca Tandoi torna live con il “BOP WEB TOUR”, dove presenterà al pubblico il nuovo album attraverso uno show unico ed emozionante.

Questi i prossimi appuntamenti del “BOP WEB TOUR”: 19 marzo – Bologna, Bravo Cafè (feat. Eleonora Strino) 22 marzo – Cava dei Tirreni (SA), Il Moro 23 marzo – Marsala (TO), Sporting Club 26 marzo – Rovigo, Ridotto Teatro Sociale 28 marzo – Rotterdam (NL), Lantaren Venster 17 aprile – St. Arcangelo (FC), Supercinema (feat Lee Pearson) 3 maggio – Somma Vesuviana (NA), Teatro Summarte, 8 maggio – Trondheim (NO), Trondheim Jazz Festival 12 maggio – Berna (CH), International Jazz Fest (feat. Lewish Nash) 13 maggio – Vicenza, Teatro Olimpico (feat. Dado Moroni) 30 maggio – Istanbul (TUR), Cemal Resit Rey Concert Hall 27 luglio – New York, Caramoor Centre 29 luglio – New York, Dizzy’s Jazz Club