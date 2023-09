Bordin (Progress Profiles): “Il ruolo del posatore va riconosciuto e certificato”

(Adnkronos) – Da quasi 40 anni Progress Profiles è azienda leader mondiale nella produzione di profili tecnici e decorativi di finitura, oltre che di sistemi di posa , soluzioni brevettate, per interni ed esterni, destinati all’edilizia residenziale e commerciale. Quella del 2023 è la 25esima partecipazione al Cersaie

di Bologna, per portare qualità, made in Italy e innovazione “Noi come azienda – spiega Dennis Bordin Amministratore Delegato di Progress Profiles Spa – è nel nostro Dna, abbiamo sempre voluto non delocalizzare quindi produrre tutti i nostri materiali in Italia. Tutta la filiera è fatta in Italia, per cui il nostro credo è sempre stato produzione made inItaly a tutti i costi e questo ci ha premiato con una crescita costante sotto tutti i punti di vista”.

L’azienda persegue da anni una spiccata politica di internazionalizzazione con 3 filiali estere (America, Medio Oriente e Spagna) e una fitta rete di agenti sviluppata capillarmente in 80 Paesi del mondo. L’ampia gamma di soluzioni proposte è frutto del continuo impegno nella ricerca e sviluppo di prodotti che combinino funzionalità, innovazione tecnologica, materiali di alta qualità e design, con certificazioni di qualità. Importantissimi per tutto il settore della ceramica sono formazione e riconoscimento a livello istituzionale del ruolo del posatore. L’azienda è infatti socio platinum di Assoposa

“Crediamo molto al progetto di formare a tutti i livelli i posatori del settore perché altrimenti la ceramica potrebbe risentirne. – commenta Bordin – Le ceramiche sono le aziende di riferimento a livello internazionale come innovazione; noi operatori parliamo di accessori finiture e sistemi di posa, siamo altrettanto importanti nella filiera, però senza il posatore certificato e che sia portato a conoscenza di tutti i materiali e sistema di posa il settore potrebbe soffrirne. La nostra è un’azienda che crede moltissimo nella formazione. Io sono uno dei promotori nel cercare di portarla anche a livello istituzionale, nelle scuole, dobbiamo sensibilizzare sempre di più anche le istituzioni perché, come la figura dell’ elettricista o dell’idraulico, dobbiamo arrivare all’obiettivo di certificare, dare un ruolo ben chiaro e certificato a livello nazionale la mansione del posatore”.