Borghetta stile, dalle serate alla spesa solidale

ROMA – Borghetta stile è una realtà che da 15 anni organizza a Roma feste, serate in discoteca, concerti, eventi e festival. Dopo aver sospeso le attività causa Covid hanno deciso di voler fare qualcosa per le persone in difficoltà del quartiere e così hanno aderito all’iniziativa ‘Municipio Solidale’.

Oggi portano la spesa a circa 70 famiglie per un totale di 200 persone e lo fanno con l’aiuto proprio di quelle persone che andavano a ballare e a divertirsi alle loro serate. Un bell’esempio di come la tanto vituperata movida riesca a creare delle reti, delle relazioni fra persone che come si ritrovano per ballare e divertirsi a una serata, si possono ritrovare per un progetto di volontariato così importante.

