Borghi: “Gattuso ha bisogno di tempo e di mercato. Lobotka simile a Jorginho”

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Stefano Borghi, giornalista.

LE SUE PAROLE

Non vincere col Sassuolo sarebbe stato un problema e invece il Napoli ha dimostrato di reagire. Poi, è chiaro che Gattuso ha bisogno di tempo e anche di qualcosa di diverso sul mercato per fare il suo gioco, ma la squadra una scossa l’ha avuto, ha iniziato a reagire ed è una buona notizia. Lobotka è un giocatore geometrico, un regista classico e simile a Jorginho come caratteristiche. Gattuso vuole giocare col 4-3-3 e questo modulo prevede la presenza del vertice basso di centrocampo e può essere un regista come Jorginho o Lobotka oppure un calciatore fisico che formi il quadrilatero difensivo come era Bakayoko al Milan. Fabian? Se devo scommettere un euro, dico che andrà al Real Madrid e non al Barcellona che mi pare abbia altri obiettivi.