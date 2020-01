Borghi: “Lobotka ha qualità, ama portare palla. Fabian sarà un riferimento per il decennio”

Stefano Borghi, giornalista di DAZN ed esperto di calcio spagnolo, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo in giornata. Dalle vicende di calciomercato di Barcellona con Vidal che spinge per trasferirsi all’Inter, all’affare Lobotka e all’interesse di Madrid per Fabian Ruiz. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“Il Barcellona è avvelenato con Vidal, la causa non era attesa. Ha la consapevolezza che si può monetizzare solo adesso, ha 33 anni, in scadenza nel 2021 e c’è un discreto bisogno di fare un po’ di cassa, ma è vero che è andato via Alena al Betis, quindi al Barcellona servirebbe un centrocampista dalle caratteristiche di Vidal, quindi il conto non verrebbe tanto. Si parla di Eriksen, è chiaro che per arrivare a giocatori del genere bisogna fare un certo tipo di trattativa. Senza dubbio la rosa va aumentata a livello qualitativo e quantitativo e con lui ci sarebbe anche un leggero cambio di gioco. Todibo al Milan? Ci sono dei contatti avanzati, è un giocatore giovane di grandi prospettive. E’ emerso nel Tolosa, nelle giovanili francesi era centrocampista e non mi convinceva”.

Borghi: “Lobotka e Fabian Ruiz, le ultime sul loro futuro”

“Lobotka? Credo ci siano buoni margini, è un nome di qualità. L’ultimo anno e mezzo un po’ altalenante, è un basso di centrocampo, imposta il gioco, buona potenza. Ama portare palla, ma in Italia non si ha molto tempo e spazio. Somiglia a Veretout? Secondo me Veretout è meno regista classico, fa meglio da mezzala. Fabian Ruiz? Il Real Madrid ha più bisogno di un centrocampista, sarà un riferimento per il prossimo decennio”.

