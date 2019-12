Borghi: “L’uomo giusto per il Napoli era Torreira, ma Lobotka mi piace. E’ un regista alla brasiliana”

Stefano Borghi, telecronista di DAZN, nel corso di un’intervista a Il Mattino ha parlato di Stanislav Lobotka. Il Napoli è vicino all’acquisto del centrocampista del Celta Vigo, già a gennaio, dopo aver cercato di acquistare invano Torreira dall’Arsenal. Di seguito le parole dle giornalista: “(Lobotka) Bravo nel fraseggio stretto, ottimo nel controllo palla e nella visione di gioco: a queste doti unisce anche una buona capacità di interdizione. Il principale punto debole dello slovacco è strutturale: non è un giocatore strutturato, il Napoli avrebbe bisogno di qualche chilo e qualche centimetro in quella zona di campo. Sul piano del gioco, poi, lo slovacco è uno che ama portar palla: un regista alla brasiliana”.

Le capacità di Lobotka secondo Borghi

“Lobotka è un regista puro: non è un agonista, non bisogna aspettarsi un mastino. Quando penso a Lobotka, però, non posso non ricordare il suo senso della posizione che gli consente di recuperare diversi palloni nella zona mediana. Non ha un gran piede per la conclusione dalla media distanza, non è uno dal gol facile. Si tratta di un play in senso moderno: gli arriva la palla, fa il mezzo giro e la smista. In questo momento, l’uomo giusto per il Napoli era Torreira: Lobotka, però, mi piace.”

