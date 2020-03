Messo alle strette dalla pressione crescente dell’opinione pubblica, il governo britannico ha rivisto la linea morbida adottata finora nella lotta contro la diffusione del coronavirus: nel suo primo, e da oggi giornaliero, briefing con la stampa sulla crisi, il premier Boris Johnson ha esortato a misure di ‘distanziamento sociale’, sebbene non cosi’ restrittive come altri Paesi europei. Bojo ha riconosciuto che “è arrivato il momento di evitare contatti non-essenziali”: il che significa lavorare da casa quando è possibile, niente viaggi, né assembramenti di massa e stare lontani da pub, ristoranti e teatri. Non ci sara’ nessuna ordinanza ne’ misura penale per far seguire tali indicazioni,

L'articolo Boris Johnson cambia linea: "Evitare contatti e raduni"

