AGI – È destinata a far discutere a lungo la nomina di 36 nuovi Lord decisa da Boris Johnson. Tra le personalita elevate ieri alla Camera Alta risultano infatti numerosi fedelissimi del primo ministro britannico, dal suo capo stratega, Sir Eddie Lister, al miliardario Michael Spencer, eminente finanziatore del partito conservatore. Le due investiture più controverse sono però quella di Jo Johnson, il fratello del premier che aveva lasciato il governo lo scorso anno in polemica con il premier, e sopratutto quella di Evgeny Lebedev, figlio di un ex agente del Kgb e proprietario dei quotidiani Evening Standard e The Independent: una nomina quest’ultima che avviene pochi giorni dopo il monito del Comitato per l’Intelligence e la Sicurezza di Westminster sulla crescente influenza russa nella politica del Regno Unito.

L’articolo Boris Johnson ha nominato Lord suo fratello e il figlio di un ex Kgb proviene da Notiziedi.

