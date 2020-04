Boris Johnson in ospedale. “Aiutato con l’ossigeno”

Il ricovero del premier britannico Boris Johnson per persistenti sintomi di coronavirus non sembra spaventare troppo i mercati di Oltre Manica. La Borsa di Londra avanza di oltre il 2% a metà seduta, un po’ meno forte degli altri listini europei ma comunque nettamente in territorio positivo, mentre la sterlina, che ieri sera è scesa sotto quota 1,23 dollari, risale sopra questa soglia, dopo che il ministro delle Abitazioni, Robert Jenrick ha rassicurato la pubblica opinione sul fatto che Johnson sta “bene” e si prevede che tornerà presto a Downing Street. I mercati sono stati tranquillizzati anche dal discorso della Regina Elisabetta II,

