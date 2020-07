Boris Johnson lancia un piano contro l’obesità e rivela: “Lotto sempre con la bilancia”

AGI – Il premier britannico Borirs Johnson ha lanciato un piano contro l’obesità e ha rivelato che il peso è un continuo problema anche per lui.

Tra le misure previste, i ristoranti dovranno mostrare le calorie nei menu, vietate nei supermercati le offerte ‘prendi due paghi uno’ sui cibi non salutari, solo dopo le 21 gli annunci pubblicitari in tv del cibo-spazzatura (i cibi con troppi zuccheri, sale e grassi), in modo da limitarne l’accesso ai minorenni.

Johnson aveva anticipato il piano poche settimane dopo essere uscito dall’ospedale, dopo aver lottato tra la vita e la morte,

