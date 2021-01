AGI – La variante inglese del virus “sembra causare un innalzamento della mortalità”. Lo ha detto il primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson, parlando in una conferenza stampa a Downing Street. “Il numero dei decessi continuerà a essere alto per un po’” motivo per il quale “vi chiedo di rimanere a casa, salvando cosi’ il sistema sanitario e le vite”, ha aggiunto.

Non è invece certo che i vaccini siano efficaci sulle varianti sudafricana e brasiliana. Lo ha ventilato Sir Patrick Vallance, consigliere scientifico del governo britannico. nel corso di una conferenza stampa a Downing Street, con il premier Boris Johnson.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Boris Johnson: “Mortalità più alta con la variante inglese del Covid” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento