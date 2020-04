Boris Johnson ricoverato in ospedale è attaccato al ventilatore polmonare

Per il premier britannico, Boris Johnson, ricoverato in ospedale per coronavirus, si sarebbe reso necessario il ricorso al ventilatore polmonare. Lo sostiene Ria Novosti citando due fonti del sistema sanitario nazionale (Nhs). Johnson, è stato ricoverato per essere sottoposto a dei test, dieci giorni dopo aver annunciato di essere risultato positivo al coronavirus. Lo ha fatto sapere Downing Street.

