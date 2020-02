In barba a critici e scettici, il premier britannico, Boris Johnson, rilancia l’ambizioso e costoso progetto di un ponte tra la Scozia e l’Irlanda del Nord, annunciando che funzionari governativi sono già al lavoro per valutare condizioni e costi di costruzione. Secondo BoJo quella del ponte è “un’idea molto interessante” mentre per il premier irlandese Leo Varadkar “vale la pena esaminarla”.

Di tutt’altro parere il laburista e segretario all’ambiente ombra Luke Pollard che accusa il capo del governo di essere un “maestro di distrazione”, riferendo alla Bbc che “ogni momento speso a parlare di un ponte che nessuno vuole è tempo sprecato a non concentrarsi sulle crisi proprio di fronte a noi”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Boris Johnson rilancia la costruzione del ponte tra Scozia e Irlanda del Nord proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento