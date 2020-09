Boris Johnson si confonde sulle norme anti Covid, laburisti all’attacco

AGI – Divieto di riunione di sei persone al chiuso, all’aperto, in giardino, dentro casa…. Alla fine si è confuso lo stesso primo ministro britannico, Boris Johnson, che si è dovuto scusare su Twitter con i cittadini per aver lui stesso sbagliato su che tipo di restrizioni fossero state appena approvate per limitare il contagio da coronavirus nel Nordest dell’Inghilterra.

È accaduto durante un’intervista televisiva. A chi gli chiedeva quali fossero le nuove norme sugli assembramenti nell’area, Johnson ha risposto che fino a sei persone provenienti da famiglie diverse potevano incontrarsi al chiuso ma non all’aperto. In realtà la proibizione vale per gli incontri al chiuso,

