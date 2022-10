Borrell: “I leader sostengano nuovi aiuti militari all’Ucraina”

BRUXELLES – “Chiederò ai leader europei di sostenere la proposta per una nuova tranche di aiuti militari all’Ucraina”, tramite l’European Peace Facility, “per continuare a sostenere Kiev anche per una missione di addestramento”. Lo ha detto l’Alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri, Josep Borrell, arrivando al Consiglio europeo informale a Praga. “Oggi siamo tutti qui riuniti per discutere sui problemi economici e di sicurezza che la guerra della Russia sta portando. Dobbiamo rimanere uniti, e per il prossimo Consiglio ufficiale avremo sicuramente delle risposte”, ha concluso Borrell.

