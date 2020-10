Borriello: “Godiamoci il Napoli. Questo non è il momento di fare progetti”

Ciro Borriello, Assessore allo Sport nel Comune di Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alle situazioni con la società di De Laurentiis. Di seguito le sue parole.

Borriello: “Questo non è il momento giusto per fare progetti col club”

Covid – Stanno danneggiando le società sportive, chiudere le palestre non è stata una scelta facile. Le piscine almeno sono aperte in parte, solo per gli atleti di livello nazionale.

Progetti futuri – Ci sono stati pochi contatti in questa fase, questo purtroppo non è il momento dei progetti, senza introiti è davvero difficile mantenere squadre a certi livelli, Dobbiamo solo essere contenti di avere una società che ci permette di avere una squadra competitiva.

Benevento-Napoli – “E’ stato un derby che meritava un Vigorito stracolmo. Solo mille spettatori hanno potuto vedere giocare due squadre che hanno fatto un bello spettacolo. Il tasso tecnico era nettamente a favore del Napoli, ma il Benevento se l’è giocata.

