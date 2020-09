Borriello: “Il San Paolo è pronto a riaprire le porte ai tifosi”

Ciro Borriello, Assessore allo Sport al Comune di Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo in merito alla possibilità di vedere lo stadio San Paolo aperto al pubblico. Di seguito le sue parole.

Borriello: “Il San Paolo è pronto ad accogliere i tifosi”

Il San Paolo di Napoli è pronto a riaprire le porte ai tifosi, le disposizioni di sicurezza sono presenti. E’ chiaro però che bisogna capire quando si potrà effettivamente riaprire. Non so se il 17 ottobre sia una data attendibile. Ad oggi il CTS sta dettando norme e modi di comportamento, poi toccherà alla politica prendersi le proprie responsabilità. Stagione? Ad oggi la rosa azzurra non è al completo, bisognerà attendere ottobre per quello.

