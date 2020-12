Borriello: “La scritta Napoli nello stadio di Maradona era un nostro sogno”

L’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a Il Mattino, in merito alle ultime iniziative, tra cui spicca la scritta “Napoli” formata con i sediolini dello stadio “Maradona”.

Le parole di Borriello

“La scritta Napoli al centro dello stadio della città intitolato a Maradona era un nostro sogno. Si comincia già a intravedere qualcosa, sarà tutto pronto per il match casalingo contro lo Spezia. Abbiamo terminato i lavori per i bagni, poi da giugno, alla fine del campionato, faremo altre verifiche. Come per la copertura dello stadio. La verifica dei bulloni di acciaio e la sostituzione dei cupolini, oltre ad una zona degli spogliatoi che sarà rivista”.

