Il Napoli si appresta a concludere il campionato nel migliore dei modi e si prepara in vista della sfida di Champions League contro il Barcellona. In Spagna, come in tutto il mondo, si giocherà senza pubblico, situazione che in Italia e in Europa resterà tale almeno fino all’inizio della prossima stagione. Tutto dipenderà dall’evolversi dell’emergenza coronavirus. A tale proposito ha detto la sua Ciro Borriello. L’Assessore allo Sport per il Comune di Napoli si dice possibilista su una riapertura degli impianti sportivi ai tifosi a partire dal prossimo autunno.

Borriello: “Possibile riapertura degli stadi in autunno. Mertens? Presto napoletano”

Ciro Borriello, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Gli stadi non credo saranno riaperti per queste ultime partite. Per settembre, invece, se la curva dei contagi dovesse continuare a seguire questo trend, credo si possa pensare di aprire gli stadi, ma sempre con le dovute restrizioni. Ma al momento, ripeto, la riapertura non è un oggetto all’ordine del giorno. Stiamo portando avanti l’idea di attribuire la cittadinanza napoletana a Dries Mertens. Durante l’estate proseguiremo questo discorso con De Laurentiis. Questa è l’unica tematica che attualmente c’è tra noi e il Napoli, non abbiamo altri argomenti su cui confrontarci”.

The post Borriello: “Mertens presto cittadino napoletano. Stadi aperti? Aspettiamo la prossima stagione” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento