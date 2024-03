Borsa, Alemanno (Consob): snellire oneri per le società quotate

Per attrarre nuovi investitori e accesso capitali piccole imprese

“Semplificare il processo, semplificare la rete normativa per il funzionamento delle società quotate e ridurre l’onere per gli azionisti al fine di attrarre nuovi investitori, compresi gli investitori che operano all’estero”.

Il commissario della Consob Gabriella Alemanno ha affermato che il compito del legislatore è quello di facilitare l’ingresso delle piccole imprese nel Mercato dei capitali. Il Commissario Alemanno ha aggiunto che il disegno di legge sui capitali, approvato dal Parlamento e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è in linea con questa direzione.

Gabriella Alemanno, intervenendo a un convegno sulla leadership delle donne promosso da Consob, ha sottolineato che “l’ingresso nel Mercato del capitale di rischio è un’opportunità importante per le imprese in termini di visibilità, credibilità, accesso ai finanziamenti, nuovi talenti e competitività. L’accesso ai capitali per finanziare gli investimenti è, infatti, uno dei fattori più importanti per accelerare lo sviluppo del business di un’azienda”.

“Purtroppo, però -ha aggiunto- il Mercato azionario nazionale sta registrando un’ondata di delisting, mentre pochi nuovi operatori sono entrati nel Mercato”.

“Questo fenomeno è dovuto principalmente all’aumento dei costi e degli oneri delle società quotate, alle numerose inefficienze del sistema giudiziario e a un sistema fiscale sfavorevole rispetto ad altri Paesi. Inoltre, per le imprese a conduzione familiare, che rappresentano una parte significativa dell’economia italiana, l’apertura del Mercato attraverso la quotazione è percepita come una potenziale minaccia in termini di perdita del controllo societario”.

