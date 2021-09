Borsa della Ricerca, pubblicata la call per partecipare al XII forum nazionale

C’è tempo sino al 20 settembre 2021 per candidarsi: 15 posti a disposizione Il Forum è promosso da Fondazione Emblema con l’Università di Salerno e il sostegno di Sviluppo Campania Pubblicata la call per la selezione di 15 soggetti campani, tra Start up, PMI, Distretti ad alta tecnologia, Laboratori e Aggregati Pubblico Privati, Centri di Ricerca che consentirà di partecipare al XII Forum della Borsa della Ricerca, in programma al Campus dell’Università di Salerno, dal 19 al 21 ottobre prossimi. I soggetti che desiderano partecipare devono rispettare le seguenti caratteristiche: avere sede legale e/o operativa nella Regione Campania, operare in uno o più ambiti di applicazione della RIS3 Campania e declinare lo stadio di sviluppo del prodotto/servizio, eventuali brevetti, il team di lavoro attraverso la compilazione di una scheda tecnica. La manifestazione d’interesse è pubblicata sul portale della Borsa della Ricerca e le candidature devono pervenire entro e non oltre il 20 settembre alle ore 12.00. La graduatoria dei soggetti ammessi sarà pubblicata sul portale www.borsadellaricerca.it entro il 21 settembre 2021 alle ore 18:00. I 15 soggetti selezionati dalla Commissione di valutazione e ammessi a partecipare al Forum nazionale beneficeranno della possibilità di promuovere il proprio know how attraverso una vetrina virtuale già prima del Forum. Il 20 ottobre, in base agli incontri one-to-one schedulati sul portale della Borsa della Ricerca, potranno incontrare direttamente R&D Manager e investitori interessati. Il Forum della Borsa della Ricerca è la manifestazione che ogni anno fa incontrare centinaia di delegati del mondo universitario (gruppi, dipartimenti, spin off) ma anche start up con R&D Manager e Investitori pubblici e privati, dando vita a nuove collaborazioni e opportunità di sostegno economico alla ricerca. Il Forum della Borsa della Ricerca è la manifestazione che ogni anno fa incontrare centinaia di delegati del mondo universitario (gruppi, dipartimenti, spin off) ma anche start up con R&D Manager e Investitori pubblici e privati, dando vita a nuove collaborazioni e opportunità di sostegno economico alla ricerca. Il progetto, dal 2010 al 2020, ha visto l’organizzazione di oltre 9.000 incontri che hanno dato vita a centinaia di collaborazioni.

Il XII Forum vedrà la partecipazione di oltre 100 strutture provenienti da 32 Università come: Bologna, Politenico di Milano, Catania, Ferrara, Scuola Superiore S. Anna e 60 grandi aziende e investitori come 3M, Electrolux, Tetra Pak, Barilla, a2a, Pfizer, Ettore Fieramosca, Zcube Zambon Group, Invitalia.

Anche per questa edizione, il 21 ottobre, al termine della terza giornata dedicata alla sessione di Pitch, dove Spin off, start up e gruppi di ricerca, si alterneranno per presentare la loro idea di business, saranno consegnati i BdR Awards: premi in servizi pensati per sostenere concretamente le realtà partecipanti e trasformare le idee in progetti innovativi.

I premi quest’anno saranno assegnati da Automobili Lamborghini, Eureka Venture, Bracco, NTT Data. Verrà inoltre consegnato il premio Startime – l’acceleratore volante di Fondazione Emblema.

Il Forum della Borsa della Ricerca è promosso da Fondazione Emblema, co-organizzato con l’Università di Salerno e con il sostegno di Sviluppo Campania, società in-house della Regione Campania. Rientra infatti nel “Piano Operativo Triennale per la valorizzazione, il rafforzamento e l’apertura dell’ecosistema regionale della R&I”.

Deadline iscrizioni: 20 settembre 2021

