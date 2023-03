Borsa Italiana, al via la Euronext STAR Conference 2023

“Il successo conferma l’interesse degli investitori per il segmento STAR”

Si svolge da domani fino al 23 marzo la XXII edizione della Conference Euronext STAR di Milano. La conferenza è un’opportunità per le aziende quotate sul Segmento STAR Borsa Italiana per incontrare investitori di tutto il mondo, con l’obiettivo di favorire un dialogo produttivo che ne sostenga la crescita.

Si sono svolti oltre 2700 incontri organizzati per le 63 società STAR presenti, 250 investitori in rappresentanza di 153 società di investimento, di cui il 53% estere (13% dalla Francia, 12% dalla Germania, UK 10%, svizzeri 8%, le nazionalità più rappresentate) e oltre 100 rappresentanti di analisti e broker supportano la conferenza.

“Il successo della Euronext STAR Conference – afferma Fabrizio Testa, amministratore di Borsa Italiana – conferma l’interesse degli investitori per le aziende di questo segmento e il nostro impegno per favorire la crescita e la competitività dell’ecosistema finanziario italiano”.

“L’infrastruttura di mercato leader in Europa, la Borsa Italiana, ha semplificato le regole di quotazione in Italia, semplificando il processo e rendendo i mercati dei capitali più facili per le aziende che desiderano raccogliere i capitali per la loro crescita, la piattaforma Optiq® inoltre, porterà ulteriori benefici sia per gli emittenti che per gli investitori”.

“Fornisce un unico punto di accesso al pool di liquidità più grande d’Europa ed è una soluzione innovativa ed efficiente a vantaggio di tutti i partecipanti al mercato. Serviamo i nostri investitori dimostrando il nostro impegno a fornire soluzioni complete a beneficio di tutti gli operatori del mercato”.

Giovanni Lombardi Stronati

